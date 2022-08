Realizacja Wojciech Ochrymiuk[Radio Szczecin]

Przetrwała stan wojenny, transformację ustrojową, emigracje pracowników i epidemię Covid-19. Szczecińska cukiernia Waldemara Kocha działa już pół wieku.

Z okazji 50. urodzin, właściciel zorganizował festyn w centrum miasta na pl. Lotników. Nie brakowało dobrej kawy i oczywiście słodkości. Były też m.in. pokazy robienia tortu, ciastek i lizaków.



Były lata, takie jak wykres EKG. Góry doły... - powiedział o swojej firmie Waldemar Koch.



Jednak trzeba przyznać, że słodkie ma pan życie - odpowiedział Kamil Nieradka.



Słodkie życie... Lubię słodycze, żeby było śmieszniej. To jest piękny zawód, tylko trzeba go chcieć i kochać - zaznaczył Koch.



Plenerowa kawiarnia Kocha na szczecińskim pl. Lotników będzie działać do północy.



Cukiernia Koch rozpoczęła działalność w 1972 roku.