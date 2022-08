Kotwica Kołobrzeg zawalczy o pozostanie liderem

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Piłkarze Kotwicy Kołobrzeg mają dziś szansę umocnić się na pozycji lidera II ligi. O kolejne trzy punkty powalczą w Krakowie z tamtejszym Hutnikiem.

Kołobrzeżanie, po środowej wygranej z Wisłą Puławy, wskoczyli na pierwsze miejsce w tabeli.



Dotychczasowy lider, Górnik Polkowice po ostatniej porażce z Pogonią Siedlce w sobotę również przegrał ze Stomilem Olsztyn.



Trener Kotwicy Marcin Płuska mówi, że jego zespół będzie chciał jak najdłużej utrzymać się na szczycie tabeli. - Wskoczyliśmy na to pierwsze miejsce na ten szczyt, jednak trochę jeszcze daleka droga, a my musimy pokornie pracować. Mamy dużą kadrę i liczę na to, że będziemy dalej się rozwijać.



Po 14 godzinach jazdy, kołobrzeżanie dotarli do Krakowa w sobotni wieczór. Hutnik z dorobkiem 7 punktów zajmuje obecnie 10. miejsce w tabeli, ale na swoim stadionie w tym sezonie jeszcze nie przegrał.



Początek meczu na Suchych Stawach o godzinie 16:00.