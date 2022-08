Skażenie Odry. Gdzie w regionie sytuacja jest najtrudniejsza?

Najtrudniejsza sytuacja jest w Krajniku Dolnym - tak o sytuacji w naszym województwie informuje na Twitterze wojewoda zachodniopomorski. Zbigniew Bogucki dodał, że na miejscu są już dodatkowe siły: ludzie, barka, a także sprzęt ciężki - wszystko potrzebne do odławiania śniętych ryb.

Zapora w Krajniku Dolnym‼ Wczoraj skierowałem tam dodatkowe siły i ciężki sprzęt do wyławiania martwych ryb. Robimy wszytsko żeby zabezpieczyć dolny bieg Odry przed dalszym zanieczyszczeniem rzeki. Ochrona ludzi i przyrody to najwyższy priorytet. Powstają kolejne zapory na Odrze pic.twitter.com/YLmyzeHT1m — Zbigniew Bogucki🇵🇱 wojewoda zachodniopomorski (@BoguckiZbigniew) August 14, 2022

Poza tym w niedzielę, na południowym odcinku rzeki naszego województwa, powstaną dwie dodatkowe zapory, które mają zatrzymać je zatrzymać, aby nie przedostały się do wód Zalewu Szczecińskiego.- Ktoś złośliwie to zrobił, trzeba poczekać ładnych parę lat, żeby to wszystko się unormowało. - Nie wiem, czy dowiemy się prawdy, co się wydarzyło. Tyle tych ryb tu leży... - mówili reporterowi Radia Szczecin mieszkańcy Widuchowej.W niedzielę o 18 w Szczecinie odbędzie się konferencja prasowa ministrów ds. środowiska i gospodarki wodnej Polski i Niemiec ws. zanieczyszczenia Odry.Tymczasem przypominamy o zakazie korzystania z wód Odry - w tym Zalewu Szczecińskiego. Zakaz obowiązuje wstępnie do 18 sierpnia.