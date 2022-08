IMGW ostrzega przed upałem i burzami

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałem i burzami, które miejscami mogą być gwałtowne.

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla większej części północnej połowy kraju. Dla fragmentów województw zachodniopomorskiego i pomorskiego są to ostrzeżenia pierwszego stopnia. W wielu miejscach temperatura w najbliższych dniach może dochodzić do 33 stopni Celsjusza.



Do godzin nocnych obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia dla południowej części kraju, a także dla fragmentu województw warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego. W czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 60 kilometrów na godzinę. Front przechodzi już przez województwa dolnośląskie, mazowieckie i południowo-wschodnią część kraju.