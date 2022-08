7. Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już po raz siódmy podkołobrzeskie Przećmino zaprasza na Festiwal Kultury Polsko-Ukraińskiej. Na miejscowym boisku trwa festyn, na którym nie brakuje kolorowych strojów czy też potraw kuchni ukraińskiej.

Można również spróbować lokalnych specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Impreza od lat integruje społeczność polską i ukraińską, ale jest to pierwsza edycja wydarzenia zorganizowana od czasu ataku Rosji na Ukrainę.



Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, podziękował Polakom za okazaną pomoc.



- Ze strony ukraińskiej mamy ogromną wdzięczność i zaufanie do Polski, a z polskiej strony ogromne wsparcie społeczne, ekonomiczne oraz militarne - mówił Skórka.



Poseł Czesław Hoc zaznaczył, że tego typu wydarzenia wzmacniają polsko-ukraińskie relacje.



- To spotkanie, to nie tylko solidarność, ale też podziękowanie, ponieważ Ukraińcy walczą o swoją i naszą wolność - podkreślił Hoc.



Podczas imprezy prowadzona jest zbiórka pieniędzy na pomoc dla Truskawca będącego miastem partnerskim gminy Kołobrzeg.



Na festiwalu rozpoczęła się już część koncertowa. Wystąpią zespoły: Demaj, Tuhajbej i

Horpyna. Impreza zakończy się nad ranem.