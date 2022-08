"Maryja to najcenniejszy owoc, który dojrzał na polach królestwa Bożego"

Jasna Góra. Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]

W poniedziałek w Kościele Katolickim jedna z najważniejszych uroczystości - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W 1950 roku papież Pius XII ogłosił tajemnicę wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą jako dogmat wiary.



W czasie, gdy w ogrodach i na polach dojrzewają owoce, Kościół obchodzi najwspanialsze dożynki w obcowaniu świętych - mówi ks. Konrad Sidor z parafii w Stepnicy.



- Maryja, najbardziej błogosławiona wśród niewiast, najcenniejszy owoc, który dojrzał na polach królestwa Bożego, gromadzi nas wszystkich 15 sierpnia, jako wspólnotę w kościołach całego świata - mówi ks. Sidor.



Wniebowzięcie, w polskiej tradycji ludowej, nazywa się również Świętem Matki Bożej Zielnej.



- Warto pamiętać, że jest to uroczystość nakazana i wszyscy tego dnia zaproszeni jesteśmy na liturgię z zielonymi bukietami albo polnymi wiankami - mówi ks. Sidor.



To jedna z najdawniejszych uroczystości maryjnych. Jej początki sięgają piątego wieku.