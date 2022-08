Wojewoda Bogucki: Kąpieliska nadmorskie są bezpieczne [ZDJĘCIA]

Ponad 45 ton śniętych ryb wyciągniętych z Odry w województwie zachodniopomorskim. To jednak nie wszystko, bo na rzece pracują lodołamacze, aby stworzyć falę i podnieść ryby na powierzchnie wody.

Dobrą informacją jest fakt, że w Krajniku Dolnym wszystkie ryby, zatrzymane przez zapory, zostały wyciągnięte i nie przybywa ich już w takiej liczbie jak do niedawna - mówił na konferencji prasowej w Krajniku Dolnym Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- To pomysł i zasługa dyrektora Wód Polskich Marka Duklanowskiego, bo musimy używać tutaj bardzo różnych sposobów, aby jak najwięcej tych martwych ryb wyłowić, by nie prowadziły one do dalszego skażenia Odry - podkreślił wojewoda.W naszym województwie jest już sześć zapór. Dwie mają postawić Niemcy, które przekazała im strona polska.Kąpieliska nadmorskie są bezpieczne - dodał wojewoda Zbigniew Bogucki.- Kąpieliska na Bałtyku są pod nadzorem sanepidu i są badane, od dwóch, trzech dni ze zwiększoną intensywnością. Również dzisiaj były badane w trzech gminach, rozlewisku Odry, czyli w Świnoujściu, Międzyzdrojach oraz Dziwnowie. Tam woda jest czysta i bezpieczna - zaznaczył zachodniopomorski wojewoda.Zakaz korzysta z wód Odry, w tym wód Zalewu Szczecińskiego, obowiązuje do 18 sierpnia.