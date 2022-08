Interwencje strażaków w regionie. IMGW ostrzega przed burzami

Fot. pixabay.com / hharencarova

Strażacy interweniują w regionie. Jak na razie nie ma poważnych zdarzeń związanych z zerwaniem się silnego wiatru.

Niewielkie utrudnienia kierowcy mogą napotkać na drogach w Kamieniu Pomorskim, Goleniowie i Myśliborzu. Od rana do wiatrołomów strażacy na Pomorzu Zachodnim wyjeżdżali dokładnie 83 razy.



Z kolei, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami deszczu, burzami i możliwym gradem w nocy. Burze mają wystąpić w województwie zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim. W czasie burz przewidywane są opady deszczu do 30 milimetrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru do 60 kilometrów na godzinę. Później możliwe będą mgły, które miejscami mogą ograniczać widoczność do 500 metrów.



IMGW wydał też alert drugiego stopnia przed upałami. Mają one nastąpić w najbliższych dniach w większości kraju z wyjątkiem Lubelszczyzny, części województwa podkarpackiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.