Były szef GIS apeluje o rozsądek nad Odrą

Były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz zaapelował o rozsądek nad Odrą, niewchodzenie do wód rzeki oraz niewpuszczanie do niej zwierząt. Zagrożeniem jest również łowienie ryb i wykorzystywanie skażonej wody w ogrodach.

W przypadku kontaktu skażoną wodę należy natychmiast zmyć z ciała. Marek Posobkiewicz podkreślił, że nadal nie ustalono, co doprowadziło do katastrofy ekologicznej w Odrze.- Na razie te badania są uspokajające, ale nie wiemy, co tam jeszcze może być. Nie wykluczałbym też możliwości chorób zakaźnych wśród ryb, ponieważ śnięcie następowało falami. Sami przećwiczyliśmy w populacji ludzkiej pandemie SARS-CoV-2. Są wirusy, które powodują śnięcie ryb na przykład wirusy krwotocznych posocznic, które dotykają wielu gatunków. Też nie można tego wykluczyć - powiedział Posobkiewicz.Zakaz korzystania z wód Odry, w tym wód Zalewu Szczecińskiego, obowiązuje do 18 sierpnia.