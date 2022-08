Pióra ptaków drapieżnych wysłane pocztą

Fot. KAS Fot. KAS

Natknęli się na nie funkcjonariusze Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Oddziału przy Poczcie Polskiej w Szczecinie.

Paczka została nadana w Serbii i miała trafić do odbiorcy w Koszalinie. Okazało się, że zawiera pióra chronionych ptaków.



- Nasz koordynator do spraw CITES, a więc osoba zajmująca się ochroną zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt potwierdziła, że są to pióra ptaków drapieżnych i należą do sępa płowego, orłosępa brodatego i kondora wielkiego. Wszystkie te gatunki są wpisane na Listę A gatunków CITES, czyli najbardziej zagrożonych wyginięciem - poinformowała Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



Na specjalnej liście gatunków zagrożonych wyginięciem wpisanych jest ok. 30 tys. roślin i zwierząt.