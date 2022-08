Wojewoda apeluje do Niemców o współdziałanie [ZDJĘCIA]

Budujcie zapory na Odrze - apeluje wojewoda zachodniopomorski do Niemców.

Polacy ustawili zapory już w ośmiu miejscach i widać efekty; śniętych ryb jest nieporównywalnie mniej, widać także żyjące ryby.- Chcemy oczyszczać rzekę, to jest niezwykle ważne, by nie dochodziło do wtórnego skażenia. Bardzo żałuję, że strona niemiecka tego nie robi mimo, że ministrowie ze strony niemieckiej podkreślali na spotkaniu, że to jest znakomity sposób, ze będą go powielać. Na razie takiego działania po stronie niemieckiej nie widzę - podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki.Do 18 sierpnia obowiązuje zakaz korzystania z wód Odry - w tym Zalewu Szczecińskiego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zakaz będzie przedłużony. Co w takim razie z festiwalem Żagle w Szczecinie? O tym już za chwilę wojewoda Bogucki w programie "Czas Reakcji".