Dzięki programowi "Remiza" siedziba OSP Sowno zyska nowy dach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sownie w powiecie stargardzkim zyska nowy dach. To dzięki programowi "Remiza" Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W ramach dofinansowania fundusz pokrył większą część inwestycji. Jak przyznaje prezes funduszu Marek Subocz, program już trzeci rok z rzędu cieszy się dużym zainteresowaniem.



- W skali województwa budżet, który był przeznaczony na program "Remiza" to pół miliona złotych. Ze względu na to, że widzieliśmy duże zainteresowanie wśród ochotników, zwiększyliśmy środki do 700 tysięcy zł. Tym samym wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne, które wnioskowały o te środki, to je otrzymały - mówi Subocz.



Dostaliśmy pieniądze na remont dachu, ale będziemy starali się także o kolejne wsparcie - mówi Tomasz Nowicki, prezes OSP w Sownie.



- Na ten czas najgorszą naszą bolączką jest nasz 35-letni, wysłużony samochód. Mówimy na niego "dziadek". Przydałoby się go wymienić. Chcemy mieć coś nowszego. Nie mówimy nowego, chociaż 15-20-letniego. Bylibyśmy wdzięczni za pomoc - mówi Nowicki.



Kolejne planowane przez OSP w Sownie inwestycje, to remont bramy i budowa dodatkowego garażu w remizie.