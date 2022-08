Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

W ubiegłym roku była to leśna droga, a obecnie jest to już w pełni bezpieczny dojazd do posesji. Chodzi o ulice Juliusza Słowackiego i Mikołaja Reja w Płotach.

Ich przebudowa wraz ze skrzyżowaniem trwała prawie rok - mówi Edyta Podgórska, zastępca burmistrza.



- Została zrobiona przebudowa nawierzchni, chodniki, zjazdy do posesji i przejścia dla pieszych. To czego nie widać, to został wykonany wodociąg i kanalizacja deszczowa - mówi Podgórska.



Koszt inwestycji to ponad 2 miliony 150 tysięcy złotych. Ponad 800 tys. zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.