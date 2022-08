Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ostrzega, że prawdopodobnie w wodociągach pojawiło się skażenie.

Szef ZGKiM, Marcin Sobczyński zastrzega jednak, że nie ma to żadnego związku z sytuacją w Odrze.



- To bakterie kałowe, które od czasu do czasu pojawiają się w każdym wodociągu..., walczymy. To nie jest związane z Odrą. Dwa-trzy dni i wszystko wróci do normy. Można z wody korzystać w sensie kąpania się i mycia; po prostu nie spożywać jej - zaleca Sobczyński.



Wkrótce komunikat w tej sprawie opublikuje sanepid. Urzędnicy podstawią również beczkowozy dla mieszkańców.