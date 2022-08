Burmistrz Chojny nad Odrą. Piotra Krzystka nie ma nawet na sztabach

Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z Prezydentem Szczecina nie mam kontaktu, nie bierze udziału w posiedzeniach sztabu kryzysowego - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki w programie "Czas Reakcji".

Piotr Krzystek jest na urlopie - informuje z kolei portal wSzczecinie.pl. I nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jak mówi wojewoda - wszyscy samorządowcy z gmin i powiatów nadodrzańskich w naszym województwie walczą z klęską na Odrze. A jakby tego było mało, Miasto Szczecin w najbliższy weekend organizuje imprezę Żagle 2022.



Np. burmistrz Chojny nad Odrą jest już codziennie - mówi Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Takie sztaby z samorządowcami ze wszystkich gmin i powiatów nadodrzańskich od 12 sierpnia odbywają się codziennie. Nie miałem kontaktu z panem prezydentem, on nie uczestniczył w tych sztabach - mówi Bogucki.



Dzwoniliśmy do rzecznika prezydenta Szczecina Łukasza Kolasy z pytaniem, czy Piotr Krzystek wróci do pracy. Nie odebrał, ale odpisał na nasze pytanie wysłane SMS-em: "Prezydent kończy urlop w tym tygodniu i jest w stałym kontakcie ze służbami miasta".