Utrudnienia na DK11 i DK93

Częściowo zablokowana jest droga krajowa numer 11.

W okolicach Bobolic doszło do zderzenia ciężarówki z samochodem osobowym. Obecnie ruch na odcinku między Bobolicami a miejscowością Przydargiń odbywa się wahadłowo. Korek w tej części naszego regionu sięga - w obie strony - dwóch kilometrów.



Utrudnienia dla kierowców nadal także na drodze krajowej numer 93. Chodzi dojazd - z obu stron - do karsiborskiej przeprawy promowej w Świnoujściu. Czas oczekiwania - mimo kursowania trzech promów - to co najmniej godzina.