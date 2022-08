Na terenie powiatu polickiego Odra nie stanowi zagrożenia [ZDJĘCIA]

Na wysokości powiatu polickiego sytuacja na Odrze i w Zalewie Szczecińskim jest stabilna i stale monitorowana przez szereg służb - zapewnił Starosta Policki Andrzej Bednarek.

Dodał, że w tej części Odra nie stanowi żadnego zagrożenia.- Badania, które odbywają się w ostatnich dniach, nie wykazują żadnych zanieczyszczeń chemicznych, które mogłyby wskazywać na to, że na terenie powiatu polickiego mamy do czynienia ze skażeniem - mówi Bednarek.Odra w tej części naszego regionu co prawda nie stanowi zagrożenia, ale na plażach wokół Odry i Zalewu Szczecińskiego zakaz kąpieli nadal obowiązuje - przypomina Władysław Diakun, burmistrz Polic.- W gminie Police jest kąpielisko w Trzebieży, również tam jest zakaz. Proszę o przestrzeganie tego ze względu na to, że osoby przyjeżdżające ze Szczecina nieraz są niedoinformowani o tej sytuacji. Zgodnie z zarządzeniem wojewody, jest zakaz kąpieli - mówi Diakun.Starosta Andrzej Bednarek poinformował także, że w miejscach dzikich - gdzie mieszkańcy powiatu polickiego lubią spędzać czas nad wodą - staną tablice ostrzegawcze informujące o zakazie zbliżania się do wody.