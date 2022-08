Kolejna zapora powstała w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kolejna zapora wodna została postawiona na Odrze Wschodniej w okolicach Gryfina. Rozstawili ją strażacy i ma ona powstrzymać płynięcie śniętych ryb nurtem rzeki w kierunku Szczecina.

- Aby zminimalizować ilość śniętej ryby, stawianych jest siedem 15-metrowych zapór, które mają oddzielić Międzyodrze, a więc Park Krajobrazowy Dolna Odra, by jak najmniej tych ryb wpłynęło na jego teren, bo park krajobrazowy to nasze wielkie dziedzictwo - zaznaczył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.Wojewoda zaapelował też do Niemców, aby po swojej stronie Odry budowali zapory. Polska strona ustawiła już takie w ośmiu miejscach.