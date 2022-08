Wyłudzali podatek VAT. Zatrzymało ich CBA

Dwie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT.

To kolejni zatrzymani w śledztwie. Trafili oni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty. Do zatrzymań - przez funkcjonariuszy CBA z Łodzi, doszło na terenach województw: mazowieckiego i pomorskiego.





Ustalenia śledczych wskazują, że w wyniku przestępczej działalności mężczyźni zaniżyli należny podatek VAT o kwotę ponad 200 tys. zł.





W lipcu 2019 roku trzej warszawscy przedsiębiorcy zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA. Jeden został złapany w trakcie kolejnej transakcji. Miał przy sobie fałszywe faktury opiewające na 900 tys. zł, a także umowę gwarantującą kolejne faktury o łącznej wysokości 2 mln zł.





Sprawa jest rozwojowa, planowane są kolejne zatrzymania.