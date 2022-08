Kolonie i warsztaty dla ukraińskich dzieci

Fot. pixabay.com / Daniel Kirsch (domena publiczna)

Dwutygodniowe półkolonie, dla dzieci z Ukrainy, zorganizuje Parafia Prawosławna św. Mikołaja w Szczecinie. W planach są też warsztaty tematyczne.

Cerkiew otrzyma na ten cel dotacje z Urzędu Marszałkowskiego. To 20 tysięcy złotych.



W ramach półkolonii, we wrześniu, zaplanowano zajęcia plastyczne oraz muzyczne.

Odbywać się będą też codzienne wycieczki do instytucji kulturlnych Szczecina.

Dzięki dotacji zapewnione zostaną też posiłki dla dzieci i młodzieży.



Natomiast w październiku parafia zorganizuje warsztaty tematyczne - informatyczne, muzyczne, plastyczne dla ukraińskich dzieci - mówi ksiądz proboszcz Paweł Stefanowski: - Po kilku spotkaniach, wiemy na pewno, że to przynosi ogromne, pozytywne skutki dla nich, jeśli chodzi o psychikę, a także daje trochę radości w tej bardzo skomplikowanej sytuacji.



Półkolonie organizowane przez parafię skierowane będą do 30 dzieci, które na Pomorzu Zachodnim znalazły schronienie przed wojną.