Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć nowoczesnych autobusów wyjedzie w następne wakacje na ulice Świnoujścia. Miasto podpisało umowę z firmą Solaris.

Niskopodłogowe autobusy będą wyposażone w klimatyzację, porty USB do ładowania urządzeń mobilnych, monitoring i kamery zewnętrzne.



- Będą jeździły w nowej sieci autobusowej - mówi Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia. - Chcemy te autobusy włączyć w sieć linii autobusowych po otwarciu tunelu. One będą tym podstawowym taborem, który zapewni komunikację między wyspą Wolin a Uznam.



Koszt zakupu autobusów to prawie 7 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład.