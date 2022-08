Fala śniętych ryb w Odrze dotarła wczoraj do Szczecina. Ryby były wyławiane przez wędkarzy i straż rybacką na wysokości Klucza oraz Podjuch przy moście Gryfitów.

W środę akcja odławiania zostanie wznowiona - informuje Zbigniew Bogucki. - Tony do 1,5 tony tych śniętych ryb, to jest duża liczba, ale jeżeli ją zestawimy z tymi prawie 70 tonami, które zostały odłowione wcześniej, to widzimy, że jednak ta skala zjawiska jest mniejsza. Mam nadzieję, że ona będzie się zmniejszać.Wojewoda zadeklarował pomoc dla wędkarzy i straży rybackiej wyławiającej śnięte ryby z rzeki: - Zostaną tam skierowane także łodzie Państwowej Straży Pożarnej, żeby wspomóc tych, którzy z szuwarów wyciągają te śnięte ryby.We wtorek została postawiona podwójna zapora wodna przy Moście Gryfitów, a dzisiaj - przy Moście Cłowym.