Rusza kolejna inwestycja w Szpitalu Wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie. Nową siedzibę zyska poradnia kardiologiczna.

Dyrekcja placówki podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę budynku „J". Koszt inwestycji, realizowanej w systemie "zaprojektuj i wybuduj", wyniesie blisko 15 milionów złotych.



W nowym budynku znajdą się m.in. pomieszczenia poradni dla pacjentów ze stymulatorami serca wraz z dużym holem, pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne. Na parterze będą: rejestracja, gabinety EKG, pokój pobrań materiałów do badań, gabinet zakładania i obsługi EKG Holter. Pierwsze piętro to głównie zespół pomieszczeń rehabilitacji kardiologicznej i gabinety lekarskie oraz pomieszczenia do UKG. Drugie, ostatnie piętro zajmą kolejne gabinety kardiologów oraz pomieszczenie szkoleniowe.