Przynajmniej do piątku mieszkańcy Morynia będą pozbawieni bieżącej wody pitnej.

Najnowsze próbki badań z miejskiego wodociągu co prawda trafiły już do laboratoryjnej analizy, ale ich wynik znany będzie dopiero za dwa dni.



Awaryjnie - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu - dostarcza mieszkańcom wodę pitną beczkowozami. Harmonogram dostaw dostępny jest na stronie internetowej moryn.pl.



ZGKiM przypomina równocześnie, że z wody z kranów w Moryniu można korzystać, ale tylko do kąpieli i bieżącego mycia. W żadnym wypadku jednak nie należy jej spożywać.



Dodajmy jeszcze, że skażenie, które pojawiło się w wodociągu w Moryniu, nie ma żadnego związku z sytuacją w Odrze.