Pierwsze stacje do ładowania samochodów stanęły w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Już wkrótce posiadacze samochodów elektrycznych będą mogli swobodnie doładować swoje pojazdy na ulicach Kołobrzegu.

Miasto uruchomiło pierwszą ze stacji do ładowania w porcie jachtowym, a obecnie trwa montaż kolejnych siedmiu urządzeń. To efekt przetargu ogłoszonego przez magistrat jeszcze przed wakacjami.



Paulina Żupaniec z Urzędu Miasta w Kołobrzegu mówi, że jedna z firm wydzierżawiła wszystkie lokalizacje wystawione przez urząd.



- Punkty znajdują się przy ulicy Tarnowskiego, Okopowej, Brzeskiej w Podczelu, na parkingu przy Śliwińskiego, Dworcowej, Sybiraków, a także na ul. Kościuszki. Pierwsze trzy stacje będą gotowe do użytkowania w przyszłym tygodniu. Dzierżawca tych miejsc czeka na odbiory przez Urząd Dozoru Technicznego - mówi Żupaniec.



Dotychczas ładowarki do samochodów pojawiały się w Kołobrzegu jedynie na terenach należących do prywatnych przedsiębiorców. Dzierżawca płaci miastu tysiąc złotych rocznie za każdą z lokalizacji. Umowę podpisano do kwietnia 2025 roku.