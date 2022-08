Fala śniętych ryb w Odrze dotarła we wtorek do Szczecina. Ryby są wyławiane przez wędkarzy i straż rybacką na wysokości Klucza, Podjuch przy moście Gryfitów oraz na Regalicy przy Moście Cłowym.

Akcja na szczecińskim odcinku Odry trwa od wtorku od godzinny ósmej - mówi Mariusz Kiriako z Polskiego Związku Wędkarskiego.- W akcji brało udział 16 łodzi. Do końca dnia zebraliśmy 2,5 tony ryby. Dzisiaj zostały zapakowane do kontenera i stąd wywiezione. Do tego momentu mamy zebrane około 500 kilogramów ryby - mówi Kiriako.Sytuacja na południowym odcinku Odry w naszym regionie ulega poprawie - informuje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- W tych miejscach na południu, w których jeszcze 2-3 dni temu były naprawdę wielkie ilości tych śniętych ryb, pojawiły się ryby żywe. Widać życie w rzece. To pokazuje, że natura jest niezwykle mocna, ale musimy jej pomóc przez właśnie odławianie, by wtórnie nie zatruwać rzeki - mówi Bogucki.Do tej pory na zachodniopomorskim odcinku Odry wyłowiono w sumie ponad 68 ton śniętych ryb.