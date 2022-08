Jeździsz rowerem miejskim, możesz zostać wezwany na policję

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Użytkownicy szczecińskiego miejskiego roweru otrzymują wezwania na policję - spółka, która nim zarządza tłumaczy, że tego wymagają procedury.

A chodzi o dewastacje - jednoślady są od nich ubezpieczone - by wypłacić odszkodowanie, sprawa musi być zgłoszona służbom - wyjaśniał w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne, Wojciech Jachim. - Chcielibyśmy przeprosić tych, których ta procedura dotyka, ponieważ nie jest naszym zamiarem utrudnianie komukolwiek życia, jednak naszym obowiązkiem jest powiadomienie policji o tym, kto był ostatnim użytkownikiem zarejestrowanym.



Nowy system roweru miejskiego działa od marca tego roku. Od tego czasu NiOL zgłosił blisko 90 dewastacji. Najczęściej mamy do czynienia z z bezsensowną próbą uruchomienia roweru bez otwierania blokad - dodał Wojciech Jachim. - Przypuszczam, że są to małoletni użytkownicy, wsiadają na rower i próbują szprychami tę blokadę wyłamać, a te przegrywają w tej konfrontacji i dochodzi też do uszkodzenia obręczy koła - mówi Jachim.



Na razie policji nie udało się złapać sprawców wandalizmu, śledztwa jednak trwają, funkcjonariusze mają zabezpieczone m.in. nagrania z monitoringów.