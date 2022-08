Dwa woreczki z amfetaminą przy sobie, kolejnych kilkadziesiąt w domu. Własność 27-latka ze Stargardu zarekwirowali policjanci. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin]

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, jak się okazało, niemowlę z drgawkami do szpitala w Koszalinie przywieźli rodzice. Dziecko było w stanie zagrażającym jego życiu.

Badania wykryły amfetaminę we krwi chłopca. Lekarze o sprawie poinformowali prokuraturę.

Policja natychmiast przeszukała mieszkanie ojca dziecka. Znaleziono tam marihuanę. Mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania narkotyków.



Dziecko już wypisano ze szpitala.



Prokuratura dalej prowadzi śledztwo.