Czy można wrócić do powszechnego poboru w wojsku? - dyskusja w RSnW

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

Powrót do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej jest nierealny. Powód jest prosty brak zaplecza - jednostki przez lata były likwidowane- mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" porucznik Przemysław Nadolski z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

W ten sposób porucznik Przemysław Nadolski komentował najnowszy sondaż CBOS według, którego 54 procent badanych popiera przywrócenie powszechnego poboru do wojska. Według naszego eksperta to badania to konsekwencja wojny na Ukrainie, a obecnie kształtowany model polskiej armii daje wielkie możliwości.



- To co robimy w ramach WOT, czy dobrowolnej służby wojskowej, wprowadzonej dzięki nowej ustawie o obronie ojczyzny, daje bardzo dużo możliwości przeszkolenia, tym którzy są w nim uczestniczyć - mówi Nadolski.



Dodajmy, że od zgodnie z nową ustawą o obronie ojczyzny wydatki na wojsko mają wzrosnąć do 3 procent PKB.