Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Burze z deszczem i gradem, a do tego silny wiatr do 85 km/h - przewiduje dziś dla naszego regionu IMGW.

Ostrzeżenie dotyczy 12 powiatów zachodniopomorskiego, między innymi: gryfickiego, polickiego, goleniowskiego oraz Świnoujścia i Szczecina. Burze spodziewane są od 15 do 22.



Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski zaznaczył, że szczególnie groźne burze mogą wystąpić w północno zachodniej części kraju - województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Dodał, że głównym zagrożeniem będą silne porywy wiatru. Prognozowane są opady deszczu do 30 mm. Ponadto może pojawić się grad.



W centrum kraju temperatura wyniesie około 31 stopni, a w Polsce południowo-wschodniej - 28 stopni. Upały zostaną z nami do soboty. Tego dnia nieco chłodniej będzie w zachodniej części kraju.