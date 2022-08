Zapory częściowo przerwały proces wtórnego skażania rzeki [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Prawdopodobnie udało się przerwać łańcuch wtórnego zakażania Odry" - mówi wojewoda zachodniopomorski.

- Najpierw ten patogen czy czynnik, którego nie znamy, który powodował śnięcie ryb na południu, niósł tę falę w kierunku północnym, do naszego województwa. Z drugiej strony masy śniętych ryb, a później innych organizmów, przede wszystkim skorupiaków, które niosła rzeka. Poprzez rozkład i ich obecność w wodzie, dochodziło do wtórnego zanieczyszczania i skażania rzeki. To powodowało kolejne następstwa. Poprzez to, że ustawiliśmy w 15 miejscach 26 zapór, udało nam się - mam nadzieję i mówię to warunkowo - w dużej mierze przerwać ten proces - mówi Bogucki.





Wojewoda dodał, że nadal w kanałach Odry w Szczecinie trzeba ręcznie wybierać ryby. Zbigniew Bogucki powiedział, że chodzi o wybranie wszystkich martwych organizmów z rzeki.



- 15 łodzi jest zadysponowanych z Polskiego Związku Wędkarskiego, za co bardzo dziękuję. Tutaj olbrzymi ruch PZW i Społecznej Straży Rybackiej. Kolejne 15 łodzi są od Państwowej Straży Pożarnej i 7 od Miasta Szczecin. Łącznie to daje nam liczbę 37. Głównymi "sternikami" na tych łodziach będą specjaliści, którzy są związani z rzeką od lat. Będą decydować gdzie płynąć, jak manewrować, dokąd warto podpłynąć, gdzie mogą znajdować się ryby, gdzie są zakola i zatoczki - mówi Bogucki.



Do tej pory z zachodniopomorskiego odcinka Odry wyłowiono 82 tony śniętych ryb i skorupiaków.







Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej zaznaczył, że było to możliwe dzięki postawionym zaporom.Właśnie ruszyła akcja oczyszczania rzeki ze śniętych ryb, które zatrzymały się w zaroślach. Pracują strażacy, terytorialsi, wędkarze, a także służby miejskie.