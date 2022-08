Z przeprowadzonych badań Odry wynika, że coraz mniej jest w niej tlenu - mówi Rafał Pender, szef okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie.

Od momentu, kiedy przedstawiciele PZW wiedzieli o zbliżającej się do Szczecina fali śniętych ryb, prowadzili monitoring tlenu rozpuszczonego w wodzie.Dzisiejszy dzień będzie decydujący czy będzie więcej śniętych ryb w Odrze - mówi szef PZW w Szczecinie.- Spodziewamy się burz. W piątek okaże się, czy spowodowały one ubytek tlenu z wody, bo tak się dzieje podczas burz. Dodatkowo jeszcze, czyli to jest czynnik niesprzyjający dla środowiska ryb, być może jutro będziemy mieli taką sytuację, że tych ryb może po burzy pojawić się więcej. Oby tego nie było - mówi Rafał Pender.W Zachodniopomorskiem odłowiono już 82 tony śniętych ryb.