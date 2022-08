Okręt szkolny Marynarki Wojennej zacumował w Szczecinie [ZDJĘCIA]

ORP "Iskra". Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Żaglowiec szkolny polskiej Marynarki Wojennej ORP "Iskra" już w Szczecinie.

Jednostka przycumowała przy Bulwarze Chrobrego nieopodal Wałów Chrobrego. Weźmie udział w weekendowej imprezie Żagle 2022.



Szczecinianie z zainteresowaniem przyglądali się wejściu okrętu do portu.



- Wyczytaliśmy, że będą przypływać, więc przyszliśmy sobie popatrzeć. Przepiękny, nasz, polski, aż się serce raduje. - Wszystko wiemy co się dzieje. Żaglowce przypływają, to trzeba przyjść, zobaczyć i powitać całą załogę - mówią szczecinianie.



- Corocznie przychodzimy do Szczecina. Pięknie nas mieszkańcy witają, a my, mam nadzieję, że się miło odwdzięczamy i udostępniamy pokład do zwiedzania. Zapraszamy w piątek i sobotę. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że bardzo się cieszymy, że mogliśmy wejść do Szczecina - mówi komandor podporucznik Michał Rębiś, dowódca ORP "Iskra".



Dokładnie tydzień temu, 11 sierpnia, na pokładzie świętowano 40-lecie podniesienia bandery na ORP "Iskra".