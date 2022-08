Naukowcy ZUT-u chcą szukać przyczyn katastrofy ekologicznej w Odrze

Naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego chcą pomóc wyjaśnić przyczyny katastrofy ekologicznej na Odrze. Została powołana niezależna grupa ekspercka.

Pracownicy naukowi mogą podjąć się m.in. badań przy zastosowaniu bezzałogowej jednostki pływającej.Mamy najwyższej klasy specjalistów, którzy mogą zbadać Odrę - zapewnia prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT-u.- Jesteśmy pełnym uniwersytetem, który ma specjalistów i doskonałych naukowców z zakresu ichtiologii, technologii chemicznej, ochrony środowiska i ekologii. Wszystko to, co jest związane z całą tą dzisiejszą sytuacją. Wierzymy w to, że obecność naukowców przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji, ale też w przyszłości - mówi Wróbel,.Chętnie włączymy się w proces poszukiwania przyczyny śnięcia ryb - dodaje prof. Krzysztof Formicki, dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa ZUT.- Nawet jeśli tej przyczyny nie będziemy w stanie znaleźć, nie mówię ZUT tylko generalnie wszyscy, to należy pomyśleć o programie odbudowy Odry. W sposób taki, aby on funkcjonował bardzo dobrze przez wiele lat - mówi Formicki.Naukowcy deklarują wszelką pomoc merytoryczną w sprawie sytuacji na Odrze władzom samorządowym, wojewódzkim i centralnym.