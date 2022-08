Kołobrzeskie pomniki? Eksperci doradzą

Fot. Urząd Miasta Kołobrzeg

Jak podejmować często kontrowersyjne decyzje dotyczące miejskich pomników? Taka debata trwa w Kołobrzegu, gdzie radni i urzędnicy chcą powołania specjalnego zespołu ekspertów będącego organem doradczym samorządu.

To, że miejscy radni potrzebują wsparcia w tych trudnych kwestiach pokazały losy głazu z tablicą upamiętniającą ofiary Katynia, Charkowa, Tweru i innych miejsc kaźni Polaków. Podzielona podobnie jak społeczeństwo rada raz decydowała, by taki obelisk umieścić w centrum, by następnie uznać, że lepszą lokalizacją jest cmentarz.



Ewa Pełechata, wiceprezydent Kołobrzegu zaznacza, że konieczne jest stworzenie szerokiego gremium, które pozwoli uniknąć późniejszych sporów publicznych.



- Sytuacje, które się pojawiały w ostatnim czasie chluby nam nie przynoszą, że ciągle nie podejmujemy decyzji w tą czy inną stronę. Intencją - chyba wszystkich - było to, żeby ponad podziałami taki zespół wypracował pewien sposób postępowania, który będzie nas prowadził do pewnego konsensusu - mówiła Ewa Pełechata.



Ostatecznie uznano, że magistrat powoła specjalny zespół składający się nie tylko z przedstawicieli wszystkich opcji w Radzie Miasta, ale także miejskiego architekta, ogrodnika i konserwatora zabytków, ale również przedstawiciela Muzeum Oręża Polskiego i organizacji pozarządowych. Swoją pracę rozpocznie on we wrześniu.