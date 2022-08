Oszuści w akcji. Troje seniorów straciło 150 tysięcy złotych

Oszuści nie próżnują a policja ostrzega - od wtorku trzy starsze osoby ze Stargardu straciły w sumie 150 tys. zł.

Scenariusz działania jest podobny. We wtorek do 81-latki zadzwoniła kobieta przedstawiając się jako policjantka.- Następnie przekazała telefon rzekomemu wnukowi, który powiedział, ze miał wypadek samochodowy, potrącił ciężarną kobietę, która jest w bardzo ciężkim stanie i poprosił swoją - jak to określił: babcię - o pomoc finansową, która pozwoli uchronić go przed bardzo wysoką karą - relacjonowała w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" kom. Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.Poszkodowana uwierzyła tym słowom, nie zadzwoniła do bliskich i przekazała mężczyźnie, który podawał się za policjanta 40 tys. zł. Podobne zdarzenia policja zanotowała wczoraj - dwie seniorki ze Stargardu straciły w sumie 109 tys. zł.Apelujemy o czujność, policjanci nigdy nie dzwonią w takich sprawach, już same pytania o posiadanie pieniędzy powinno wzbudzić podejrzenia - dodała Irena Kornicz.- Seniorzy są przez cały czas niezbyt czujni. My powtarzamy o tym, a kiedy ich przesłuchujemy okazuje się, że one o tym wiedziały. Ale w momencie presji, którą wywierają oszuści, gdzie trzeba się szybko decydować na przekazanie pieniędzy, zapominają o podstawowych rzeczach, o których mówimy - dodała.Kilka dni wcześniej ofiarami oszustów padło także dwóch seniorów ze Szczecina, którzy stracili ponad 40 tys. zł. Śledztwo trwa, funkcjonariusze nie podają szczegółów.