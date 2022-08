Zmiany na Węźle Łękno

Węzeł był projektowany ponad sześć lat temu, pewnych rzeczy nie można było przewidzieć - dodał Marcin Charęza. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum] Marcin Charęza nie wykluczył wprowadzenia zmian organizacji na innej nowej inwestycji - Węźle Granitowa. Fot. Sławomir Orlik, PR Szczecin

Zmiany organizacji ruchu na Węźle Łękno - będzie lepiej zapewniają szczecińscy urzędnicy.

Inwestycję oddano do użytku w styczniu, cześć kierowców narzekała m.in. na zbyt krótkie cykle świateł, wielokrotnie tworzyły się tam korki.



Analizy trwały kilka miesięcy, część cykli będzie wydłużonych, a to nie jedyne zmiany - mówił dziś w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" kierownik zespołu ds. organizacji ruchu, Marcin Charęza.



- Na wyjeździe z Traugutta wcześniej był tylko jeden lewoskręt. Teraz będą dwa lewoskręty - zapowiedział.



Węzeł był projektowany ponad sześć lat temu, pewnych rzeczy nie można było przewidzieć - dodał Marcin Charęza.



- Normą jest - i to w każdej dziedzinie - że projektanci przewidują m.in. jakieś natężenia ruchu drogowego na podstawie wzrostu liczby pojazdów o natężeniu ruchu drogowego. Trudno było dokładnie określić w roku 2015 roku jaki to będzie miało skutek zwłaszcza, że ulica Majdańskiego nie istniała - powiedział.



Dziś w nocy ekipy m.in. będą wykonywać dodatkowe oznakowania na węźle. Marcin Charęza nie wykluczył wprowadzenia zmian organizacji na innej nowej inwestycji - Węźle Granitowa.