Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Plaża w Świnoujściu wolna od sinic - można już wchodzić do Bałtyku.

W środę zauważyli je ratownicy. Zarządzający kąpieliskiem podjęli decyzję o jego częściowym zamknięciu i wywieszeniu czerwonej flagi.



- Dzisiejszy meldunek od ratowników był taki, że zmienił się kierunek wiatru, z północnego na południowy. Kierunek południowy jest dla nas bardzo korzystny, bo to powoduje, że woda zostanie "wypchnięta" w głąb Bałtyku i to może dać gwarancję, że tych sinic się pozbędziemy - wierzy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", Marek Bartkowski.



To, że groźnych dla zdrowia sinic nie ma potwierdził sanepid.



Woda w Świnoujściu jest rekordowo ciepła - na wyspie Uznam ma ponad 23 stopnie C.