W regionie nieco chłodniej. Zapowiadane burze

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nieco chłodniej w Szczecinie, w regionie zapowiadany deszcz z gradem, a reszta kraju nadal upalna.

Po godzinie 13 m.in. w powiatach stargardzkim, goleniowskim, gryfińskim i łobeskim prognozowane są burze, z miejscami padającym gradem i porywami wiatru do 85 kilometrów na godzinę.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że najładniej będzie we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie, dodatkowo wystąpią burze.



Jak powiedział synoptyk IMGW, Jakub Gawron, będą one przybierać na gwałtowności. Lokalnie będą im też towarzyszyć opady deszczu do 40 milimetrów oraz grad. Porywy wiatru mogą osiągać od 90 do 100 km/h.



Za sprawą wczorajszych i nocnych burz, które wystąpiły w Polsce północno-zachodniej, w tej części kraju będzie nieco chłodniej - 23-29 stopni Celsjusza.



Wytchnienie od upałów przyniesie sobota, zwłaszcza w zachodniej części kraju.