Odra - alert RCB

Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - od rana dostajemy sms-y z ostrzeżeniem o wciąż zanieczyszczonej wodzie w Odrze.

To pokłosie decyzji zachodniopomorskiego wojewody. Zbigniew Bogucki przedłużył do 25 sierpnia zakaz bezpośredniego kontaktu ze wszystkim wodami Odry, także Zachodniej i Wschodniej wraz z łączącymi kanałami oraz Zalewem Szczecińskim.Zbigniew Bogucki mówił, że sytuacja na Odrze w okolicach Szczecina jest już lepsza niż dwa - trzy dni temu, choć nadal pojawiają się "śnięte ryby".- W tych miejscach, w których dwa, trzy lub cztery dni temu na powierzchni tafli Odry były właściwie wyłącznie "śnięte ryby" dzisiaj pływają żywe. Jest ich zdecydowanie mniej niż było, ale tych ryb wcale nie jest też tak mało. To pokazuje jak wielka jest siła natury i musimy jej po prostu pomóc najlepiej jak umiemy jeszcze wybierając martwe ryby z toni rzeki. Ta fala jest na wysokości Szczecina - tutaj jest jezioro Dąbie, później Zalew Szczeciński, a więc olbrzymie masy wody, które mam nadzieję zniwelują też te niekorzystne czynniki - powiedział Bogucki.Wojewoda wyjaśnił, że pierwsze badania wody w Odrze na Pomorzu Zachodnim zostały przeprowadzone 5 sierpnia, gdy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie dowiedział się o problemie na Dolnym Śląsku.- Wtedy przeprowadziliśmy pierwsze badania, a pierwsze „śnięte ryby” - pojedyncze wówczas - pojawiły się dopiero 11 sierpnia - mówił Zbigniew Bogucki.Wojewoda zachodniopomorski przypomniał, że zakaz kontaktu z wodami Odry obowiązuje od 12 sierpnia. Dotyczy on: spożywania wody, wchodzenia do niej, kąpieli, połowów ryb, spożywania ryb, pojenia zwierząt gospodarskich i domowych, używania wody do celów gospodarczych, w tym podlewania oraz innych działań wiążących się z bezpośrednim kontaktem z wszystkimi wodami Odry. Obejmuje także Odrę Wschodnią i Zachodnią wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa.Z zakazu wyłączone są działania podejmowane w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.Już wcześniej wojewoda informował, że zakaz nie wpływa na organizację wspomnianej rozpoczynającej się dzisiaj w Szczecinie imprezy Żagle 2022.