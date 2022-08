Zielone światło dla budowy obwodnicy Gryfina

Obwodnica Gryfina. źródło: Facebook / Artur Szałabawka

W piątek formalne Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej ma wydać zachodniopomorski wojewoda. Roboty na budowie obwodnicy Gryfina powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

Nowy przebieg drogi krajowej nr 31 docelowo będzie maił długość prawie 10 kilometrów - mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- To jest ważna inwestycja, ponieważ przejazd drogi nr 31 przez Gryfino jest stosunkowo długi. Mamy tam ulicę Łużycką, która jest w zasadzie jedyną drogą w tej części miasta. Występują tam problemy komunikacyjne, powodujące zatory, w szczególności w godzinach szczytu. Obwodnica na pewno da wytchnienie - mówi Grzeszczuk.



Drogowe obejście Gryfina to pierwsza inwestycja z rządowego programu budowy 100 obwodnic w naszym województwie. Jej koszt to prawie 75 milionów złotych. Obok Gryfina, obwodnice powstaną także m.in. w Stargardzie, Kołbaskowie, Szczecinku, Złocieńcu i w Wałczu.