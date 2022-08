Zakaz korzystania z wód Odry tylko w Polsce

Nie wiem dlaczego Niemcy nie podjęli takiej decyzji - mówił podczas konferencji prasowej wojewoda zachodniopomorski.

Wojewoda tłumaczył, że decyzję o zakazie korzystania z wód Odry podjął wspólnie z samorządowcami i ekspertami. Zakaz obowiązuje do 25 sierpnia - z tym, że może zostać skrócony. Obecnie najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo mieszkańców.- Nie wiem, dlaczego strona niemiecka nie podjęła takiej decyzji, ale myślę, że jest to dobre pytanie do strony niemieckiej. Pytaliście państwo bardzo szczegółowo o daty, kiedy były wydawane poszczególne ostrzeżenia, kiedy wszedł zakaz korzystania z rzeki Odry. Zresztą, jak rozumiem, również oczekiwanym przez opinię publiczną. Ja kieruje się daleko posuniętą ostrożnością, działaniem prewencyjnym - mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.Zakaz korzystania z Odry obowiązuje od 12 sierpnia.