Szkoły ponadpodstawowe. Jeszcze są miejsca

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Już tylko pojedyncze miejsca pozostały dla uczniów, którzy chcieliby kontynuować naukę w szczecińskich szkołach ponadpodstawowych.

Lista dostępnych placówek obecnie nie jednak dokładnie znana. Głównie ze względu na ciągłe ruchy kadrowe uczniów między szkołami.



- Proces przyjmowania uczniów do szkół jest dynamiczny, przez cały czas się zmienia. Wpływa na to wiele czynników; między innymi to, że część uczniów, która została zrekrutowana w tej chwili rezygnuje z nauki w naszych szkołach i wolą uczyć się dalej w szkołach w swoich rodzinnych gminach. Część uczniów czeka też nadal na wyniki rekrutacji do burs i internatów, co - jak wiemy - może też determinować ostateczny wybór placówki. Lista jest zmienna - mówi Marta Kufel z Centrum Informacyjnego Miasta Szczecin.



Osoby zainteresowane aktualnym stanem wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych powinny zgłosić się bezpośrednio do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.