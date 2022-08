Odra - sprawa polityczna? [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Jeszcze przed kontrolą mówią o zaniechaniach. Posłowie PO odwiedzili w piątek Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Chcą dokumentów, aby sprawdzić, jak działali urzędnicy wojewody w sprawie Odry.

I nic w tym dziwnego - bo takie uprawnienia mają wszyscy parlamentarzyści. Z tym, że jeszcze przed kontrolą poseł Arkadiusz Marchewka mówił, że państwo nie działało i decyzje zapadały zbyt późno.



Pytany konkretnie o to, czy zakaz korzystania z wód Odry w Zachodniopomorskiem wprowadzony 12 sierpnia został wprowadzony zbyt późno, odpowiedział:



- To była decyzja, która była podjęta na podstawie jakichś informacji od służb środowiskowych albo innych. Jestem tutaj po to, aby się tego dowiedzieć - mówił Marchewka.



Niemcy zakazu korzystania z Odry na Zalewie Szczecińskim nie wprowadzili. Czy to zaniechanie?



- Jesteśmy po to, aby kontrolować instytucje państwowe w Polsce - mówił poseł Marchewka.



Wśród pytań do wojewody było też to o udostępnienie dokumentów w sprawie utylizacji śniętych ryb od 26 lipca. Sęk w tym, że pierwsze śnięte ryby w naszym województwie pojawiły się 11 sierpnia - mówił Zbigniew Bogucki.



- Niech to nie będzie polityczna hucpa. Te pytania, które wskazują datę 26 lipca pokazują, że jest to tylko i wyłącznie polityczna hucpa, że w tym temacie są dyletantami, nie mają żadnej wiedzy i ten temat ich zupełnie nie interesuje - mówił Bogucki.



Dodajmy, że zakaz korzystania z wód Odry przedłużony został do 25 sierpnia - z tym, że może zostać skrócony.