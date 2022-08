Złote algi to możliwa przyczyna katastrofy ekologicznej w Odrze [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przed nami są badania złotych alg znalezionych w Odrze, by stwierdzić, co przyczyniło się do pojawienia się w rzece tego konkretnego gatunku - mówiła w Gryfinie Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Jak dodała, złote algi rzadko pojawiają się na świecie.



- Są przypadki na innych kontynentach, w Europie, są one analizowane. Każda sytuacja jest indywidualna, ale niewątpliwie zagraniczne przypadki też nam pozwolą szerzej wnioskować i przenieść je na polską rzeczywistość. To jest cel, żeby sprawdzić co doprowadziło do pojawienia się tego gatunku - mówiła minister klimatu i środowiska.



Obecność w wodzie z Odry złotych alg potwierdziły wyniki badań ekspertów z Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Ich zakwit może spowodować pojawianie się toksyn zabijających ryby i małże. Nie są szkodliwe dla człowieka.