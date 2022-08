Wsparcie dla poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze [ZDJĘCIA]

Będzie wsparcie dla firm, rybaków i rolników poszkodowanych przez katastrofę ekologiczną na Odrze.

Obecnie trwa szacowanie szkód, potrzeb i wysokości potencjalnego wsparcia.Przyjechałem dzisiaj do Wolina, aby spotkać się z rybakami i odpowiedzieć na pytania, które chcieli mi zadać - mówi Krzysztof Ciecióra, wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.- Chciałbym zapewnić, że o rybakach nie zapominamy. Za ten okres, kiedy będzie obowiązywał zakaz połowów, my będziemy wypłacać rekompensaty, które będą pokrywać te straty. Będą one godnym zabezpieczeniem finansowym w tym okresie, w którym obecnie się znajdujemy, a który jest jednym z ważniejszych w roku dla rybaków - zapewnia Ciecióra.- Na podstawie kodów PKD przedsiębiorców zostanie ustalone, jakie działalności ucierpiały najbardziej - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Dzisiaj wiemy, że tym głównym czynnikiem, tak jak wskazują naukowcy, są złote algi. Będziemy ten proces badania przyczyn pogłębiać, ale już teraz przechodzimy do tego następnego etapu, a więc do kwestii związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego tym wszystkim, tym mieszkańcom gmin i powiatów nadodrzańskich. Chodzi o tych, którzy "żyją z rzeki" i żyją przy rzece. Chcemy możliwe, jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby - podkreśla wojewoda.Zakaz korzystania z wód Odry obowiązuje do 25 sierpnia.