Dziki Weekend w Policach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Trwa Dziki Weekend w Policach, czyli trzydniowy festiwal biegowy.

Dzisiaj o godzinie 12:00 ponad 200 uczestników wystartowało "Szlakiem Dzika" z polickiej polany na dystansie 10 km.



- Nastawienie mamy bardzo dobre, pogoda nie jest taka słoneczna, jak przypuszczaliśmy, więc mamy bardzo dobre humory i dzikie nastawienie. - Biegam od pół roku, przyjaciele mnie wkręcili. Dzisiaj 10 kilometrów, jestem po biegu nocnym. Jutro bieg przeszkodowy. - Mnóstwo ludzi, znajomych się tutaj spotyka. Dobrze jest. - My jesteśmy z Koszalina, jesteśmy już tutaj któryś rok z rzędu. - Super atmosfera i ludzie. Podoba mi się, jest i swojsko, i dziko.... - opowiadali uczestnicy.



Impreza trwa do niedzieli do godz. 18:00.