Na polecenie wojewody zachodniopomorskiego strażacy uruchomią pompy w celu napowietrzenia Odry. Ma to uratować ryby przed przyduchą. Brak tlenu to nowe zagrożenie dla rzeki w regionie.

Ratujemy ryby przed przyduchą‼ Poleciłem @kw_pspszczecin uruchomić pompy do napowietrzenia wody tam gdzie to możliwe. Jestem w kontakcie z wędkarzami koordynujacymi akcję. Typujemy lokalizację. Pierwsze pompy zadysponowałem do Siadła Dolnego. Kolejne wyruszą niebawem! — Zbigniew Bogucki🇵🇱 wojewoda zachodniopomorski (@BoguckiZbigniew) August 20, 2022

W miejscu gdzie kilka dni temu usuwaliśmy tony śniętych ryb, pojawiły się ryby żywe. Niestety z braku tlenu w wodzie obserwujemy przyduchę i bardzo dużo ryb przy powierzchni:

Widuchowa-4,22 mg/l

Meschelin-0,73 mg/l

Radziszewo-0,95 mg/l

Most Cłowy-0,76 mg/l

Most Długi -1,58 mg/l pic.twitter.com/FfIb8R4eIV — Zbigniew Bogucki🇵🇱 wojewoda zachodniopomorski (@BoguckiZbigniew) August 20, 2022

"Poleciłem Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie uruchomić pompy do napowietrzenia wody tam, gdzie to możliwe. Jestem w kontakcie z wędkarzami, koordynującymi akcję. Typujemy lokalizację. Pierwsze pompy zadysponowałem do Siadła Dolnego. Kolejne wyruszą niebawem" - napisał na Twitterze wojewoda Zbigniew Bogucki.Poinformował ponadto, że w miejscu, gdzie kilka dni temu usunięto tony śniętych ryb, pojawiły się ryby żywe."Niestety z braku tlenu w wodzie obserwujemy przyduchę i bardzo dużo ryb przy powierzchni" - napisał Zbigniew Bogucki.Śnięte ryby pojawiły się w Odrze pod koniec lipca. W sierpniu doszło do masowego śnięcia ryb. Z rzeki wydobyto ich kilkadziesiąt ton. Na razie nie ma pewności, co spowodowało katastrofę. Kilka dni temu w Odrze wykryto złote algi - ich zakwit mógł doprowadzić do śnięcia ryb. Algi nie są jednak szkodliwe dla człowieka.Eksperci starają się teraz potwierdzić, że w organizmach śniętych ryb były toksyny wytworzone właśnie przez algi. Szukają też przyczyn pojawienia się w Odrze tego rzadkiego mikroorganizmu.