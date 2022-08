Zawody motocyklowe w WORD [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W szczecińskim WORD odbyła się trzecia runda cyklicznych zawodów motocyklowych.

To jeden z etapów nieoficjalnych Mistrzostw Polski, który polega na opanowaniu techniki jazdy, przydatnej w codziennych sytuacjach - na drodze czy parkingu. Konkurs rozpoczął się w sobotę w samo południe.



- Ciekawa trasa. Ostatni raz startowałem 10 lat temu. Jestem w szoku, że wszystko pamiętałem. Trzeba stawiać sobie wyzwania, szkolić się, rozwijać. Postanowiłem przyjechać do Szczecina aż z Warszawy - opowiadał jeden z uczestników.



- Nazywam się Filip Pająk, ksywa Filos, obecnie jestem sędzią głównym całej serii zawodów, które mają służyć doskonaleniu techniki jazdy na małych prędkościach. To akurat przydatne w ruchu drogowym. W sytuacji, gdy coś nam nagle wyjedzie w mieście, to dzięki takiemu przygotowaniu, będziemy wiedzieć, jak się zachować w takim momencie - tłumaczył sędzia.



W dzisiejszych zawodach wzięło udział 14 osób. Zawody obyły się na placu WORD-u, przy ul. Golisza.