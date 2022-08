Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Drugi dzień "Żagli 2022" w Szczecinie. Do miasta przypłynęły żaglowce z Polski, Niemiec i Finlandii.

Jednostki można zwiedzać, oprócz tego - dzisiaj i jutro - na wybranych żaglowcach mieszkańcy będą mogli popłynąć w rejs.



- Mało tych żaglówek w tym roku... - Są piękne. - Jesteśmy pierwszy raz i to dla nas pozytywne zaskoczenie. - Trzy żagle przyjechały. Co to jest? - Gdyby nie ten Niemiec i ten drugi, to chyba nic by tu nie było... - Popłynąłbym, ale mnie nie przyjmą do marynarki... - mówili uczestnicy.



Oprócz morskich atrakcji i jarmarku, na Łasztowni odbywają się koncerty. Dzisiaj wystąpi Viki Gabor, jutro - Grzegorz Hyży.